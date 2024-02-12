«У нее болела голова»: подруга рассказала о тагильчанке, внезапно скончавшейся после родов

В детской больнице Нижнего Тагила 9 февраля скончалась Ольга Рябкова. Женщина попала в стационарное отделение вместе со своим новорожденным сыном. Мальчик появился на свет совсем недавно — 28 января. Ольге Рябковой было 33 года.
Муж Ольги Михаил остался с двумя детьми. Их старшему сыну сейчас шесть лет. Родные будут помогать ему с воспитанием детей.
— Ольга рожала в перинатальном центре. Я общалась с супругом Ольги. Ее после роддома перевели в детскую больницу на Красном Камне. Накануне случившегося Ольга жаловалась врачам на сильную головную боль. Утром, 9 февраля, когда Ольге принесли ребенка на кормление, она уже была мертва, — рассказала «КП-Екатеринбург» подруга женщины Виктория.
Родственники тяжело переживают гибель Ольги и пока не выходят на связь с журналистами.
— Знаю, что Ольга родила сына в срок. Ребенок пока находится в больнице, малыша выпишут 14 февраля. Мы организовали сбор средств на похороны. Ее муж взял кредит, — уверяет Виктория. — Семья жила скромно, очень порядочные люди. Ольга до декрета работала медсестрой в больнице Верхней Салды, ее муж Михаил — заводчанин. Плюс подрабатывает частным мастером и устанавливает двери.
Церемония прощания с Ольгой Рябковой состоится 13 февраля в Нижней Салде.
— Наши дети ходили в одну группу к логопеду. Ольга была прекрасной женой, чуткой мамой и хорошим человеком. Запомнила ее отзывчивой, позитивной, скромной, — вспоминает Виктория.
Ранее, в детской больнице подтвердили смерть женщины. В причинах трагедии будут разбираться компетентные органы.