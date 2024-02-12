«У нее болела голова»: подруга рассказала о тагильчанке, внезапно скончавшейся после родов

— Ольга рожала в перинатальном центре. Я общалась с супругом Ольги. Ее после роддома перевели в детскую больницу на Красном Камне. Накануне случившегося Ольга жаловалась врачам на сильную головную боль. Утром, 9 февраля, когда Ольге принесли ребенка на кормление, она уже была мертва, — рассказала «КП-Екатеринбург» подруга женщины Виктория.