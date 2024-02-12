Пожар в подвале выгнал людей из поликлиники на проспекте Космонавтов в Петербурге

Персонал и посетители поликлиники № 51 в Московском районе Петербурга отправились на вынужденную прогулку из-за пожара, разгоревшегося в здании 12 февраля.
О том, что люди вынужденно покидают медучреждение на проспекте Космонавтов, 35, в понедельник днём сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». К поликлинике приехали пожарные расчёты.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Космонавтов поступил на пульт дежурного незадолго до половины первого часа дня. На место направили двадцать пожарных, примерно через сорок минут они закончили работы.
«В четырёхэтажном здании, в подвале размером 30×60 метров, происходило горение на площади 20 квадратных метров», — рассказали в МЧС. Обошлось без пострадавших.