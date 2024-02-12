Покровительство за раскопки: чиновника из Улытауской области задержали за взятку

Как отмечено в сообщении Антикора за 12 февраля 2024 года, чиновника подозревают в получении взятки в размере двух млн тенге от подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство.
«С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается».
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.