Покровительство за раскопки: чиновника из Улытауской области задержали за взятку

Как отмечено в сообщении Антикора за 12 февраля 2024 года, чиновника подозревают в получении взятки в размере двух млн тенге от подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство.