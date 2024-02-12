На юге Молдавии у границы с Украиной нашли боевую часть обломка БПЛА

«В ходе углубленного расследования на месте обнаружения комплектующих беспилотника Shahed наши коллеги из отдела взрывчатых веществ полиции обнаружили его боевую часть, содержащую около 50 килограммов взрывчатого вещества. Полиция обеспечила обезвреживание и сбор всех составных частей останков дрона, а в ближайшие часы обеспечит детонацию обнаруженного заряда взрывчатого вещества в безопасных условиях», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавской полиции.