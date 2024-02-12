На юге Молдавии у границы с Украиной нашли боевую часть обломка БПЛА

КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Генеральный инспекторат полиции Молдавии заявил, что на месте обнаружения обломков беспилотника на юге республики у границы с Украиной саперы нашли его боевую часть, она содержит около 50 килограммов взрывчатого вещества.
«В ходе углубленного расследования на месте обнаружения комплектующих беспилотника Shahed наши коллеги из отдела взрывчатых веществ полиции обнаружили его боевую часть, содержащую около 50 килограммов взрывчатого вещества. Полиция обеспечила обезвреживание и сбор всех составных частей останков дрона, а в ближайшие часы обеспечит детонацию обнаруженного заряда взрывчатого вещества в безопасных условиях», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавской полиции.
Уточняется, что с момента обнаружения этих фрагментов и до завершения расследования весь периметр на месте охранялся и были приняты все меры безопасности.
Минобороны Молдавии с февраля 2022 года сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки ракеты ПВО С-300 были обнаружены на территории Приднестровья.