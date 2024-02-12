Штормовое предупреждение объявили из-за гололеда в Самарской области 13 февраля

Во вторник, 13 февраля 2024 года, в Самарской области ожидаются сильный гололед и налипание мокрого снега. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен оранжевый уровень опасности. Местами в регионе может быть сильная гололедица на дорогах, — сообщили в центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
В такую погоду рекомендуется быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.
В Самарской области синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни. Во вторник, 13 февраля, в регионе потеплеет, но будет идти мокрый снег. Ночью ожидается южный ветер, а днем он сменит направление на северное, и будет дуть со скоростью 6−11 м/с. Ночная температура воздуха составит −9…-14 °C, а дневная — −1…-6 °C.