Штормовое предупреждение объявили из-за гололеда в Самарской области 13 февраля

В Самарской области синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни. Во вторник, 13 февраля, в регионе потеплеет, но будет идти мокрый снег. Ночью ожидается южный ветер, а днем он сменит направление на северное, и будет дуть со скоростью 6−11 м/с. Ночная температура воздуха составит −9…-14 °C, а дневная — −1…-6 °C.