Один из детей поджег вещи в шкафу: в прокуратуре рассказали о причинах пожара с 3 погибшими в Крымском районе

В Крымском районе Краснодарского края ночью 12 февраля произошла трагедия. Около 3 часов ночи в поселке Южном случилось возгорание в квартире, где проживала семья с 6 детьми. Как ранее писала «НК», в результате пожара погибли 3 ребенка. Подробности случившегося также озвучили в МЧС России.



Днем 12 февраля в прокуратуре Краснодарского края рассказали о предварительных причинах пожара. Как уточнили в ведомстве, накануне трагедии дети играли с зажигалкой. Один из несовершеннолетних поджег вещи в шкафу, в результате чего и случилось возгорание в квартире. Мать пыталась вывести всех детей из охваченного пламенем помещения, но, к сожалению, не смогла.



В прокуратуре также добавили, что женщина одна занималась воспитанием 6 детей. Она стояла на учете по категории «трудная жизненная ситуация» и получала помощь. Вместе с тем в ведомстве сообщили о неоднократном привлечении гражданки к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.



В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту произошедшего пожара. Стражи порядка держат на контроле расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения смерти по неосторожности, и его результаты.



Ранее «НК» писала, что в Гулькевичском районе Краснодарского края 4-летний малыш погиб при пожаре в частном доме.