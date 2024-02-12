В Воронеже толпа пассажиров выдавила стекло в автобусе

В Воронеже пассажиры автобуса, курсирующего на маршруте № 9кс, выдавили стекло передней двери. Транспорт был переполнен, и в какой-то момент стекло не выдержало напора. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях в понедельник, 12 февраля, и опубликовали фото с места происшествия. Информации о пострадавших нет.
— В попытке втиснуться в автобус утром доходит до того, что люди выдавили стекло в дверях автобуса! Каждая поездка из Северного и Коминтерновского районов в центр города утром на работу давно уже превратилась в сложный и утомительный квест. Почему так мало автобусов на маршруте? Одна из главных загадок современного Воронежа! — написали воронежцы.
Инцидент произошел на остановке возле Центрального автовокзала. В пресс-службе городской администрации корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что автобус уже направили на ремонт. Завтра, 13 февраля, транспортное средство выйдет на линию.
Ранее стало известно, что эксперты провели исследование и составили рейтинг городов России по качеству и доступности общественного транспорта. По итогам трех кварталов 2023-го Воронеж занял 78-е место. Это сразу на 24 позиции хуже, чем в предыдущем году. Подробнее — в материале РИА «Воронеж».