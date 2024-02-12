В Воронеже толпа пассажиров выдавила стекло в автобусе

— В попытке втиснуться в автобус утром доходит до того, что люди выдавили стекло в дверях автобуса! Каждая поездка из Северного и Коминтерновского районов в центр города утром на работу давно уже превратилась в сложный и утомительный квест. Почему так мало автобусов на маршруте? Одна из главных загадок современного Воронежа! — написали воронежцы.