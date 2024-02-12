Экс-главу ОВД Выборга оставили под стражей еще на месяц

Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Выборгскому району Ленобласти еще на месяц оставили под стражей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Напомним, что экс-полицейского задержали в ноябре 2023 года. Причиной для этого послужили взятки почти на 8 млн рублей. Два года он покровительствовал «черным» лесорубам, а те платили ему деньги.