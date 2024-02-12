Экс-главу ОВД Выборга оставили под стражей еще на месяц

Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Выборгскому району Ленобласти еще на месяц оставили под стражей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Напомним, что экс-полицейского задержали в ноябре 2023 года. Причиной для этого послужили взятки почти на 8 млн рублей. Два года он покровительствовал «черным» лесорубам, а те платили ему деньги.
— Следствие посчитало, что экс-начальник вне стражи может скрыться, угрожать участникам, воспрепятствовать сбору доказательств, принять меры к тому, чтобы иные лица, причастные к преступлению, не были привлечены к ответственности, — говорится в сообщении.
Сам же бывший полицейский просил домашний арест, указывая, что доказательств его причастности нет и на волокиту при расследовании. Судью его доводы не убедили. Под стражей мужчина пробудет до 12 марта. Отметим, что срок его заключения в СИЗО продлили уже в третий раз.