Уголовное дело завели на минчанина, напавшего на медиков скорой

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина, который с топором напал на сотрудников скорой медицинской помощи, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Инцидент произошел в субботу 10 февраля в одной из квартир на улице Пржевальского белорусской столицы.
«Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух медицинских работников», — говорится в сообщении.
По данным СК, фельдшеры скорой приехали для госпитализации 33-летнего мужчины, страдающего психическим расстройством. При этом несколькими днями ранее он был выписан из больницы, но лучше ему не стало.
Медики попросили минчанина одеться и отправиться с ними для проведения консультации, но он стал вести себя агрессивно и напал на них с топором. Обезвредить мужчину смог его отец, вызвал на место ЧП милицию водитель скорой.
Пострадавшие (30 лет и 42 года) госпитализированы, сейчас состояние мужчин расценивается как средней степени тяжести. По предварительной информации им было нанесено не менее 20 ударов топором.
Против нападавшего возбуждено дело по ч. 1 ст. 14 и п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на убийство двух лиц), в настоящее время он находится в РНПЦ психического здоровья.