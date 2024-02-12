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Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 499 единиц специальной военной автомобильной техники.