Российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона за сутки

Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12 229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 499 единиц специальной военной автомобильной техники.