Полиция сообщила подробности о падении обломков дрона на юге Молдовы

В ведомстве также опубликовали информацию, предоставленную украинскими властями, согласно которой в ночь с девятого на 10 февраля в Измаильской области Украины, недалеко от границы с Молдовой, произошла атака беспилотников. Предполагается, что обнаруженные обломки дрона упали после того, как были сбиты украинской ПВО.