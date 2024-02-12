Полиция сообщила подробности о падении обломков дрона на юге Молдовы

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Пограничная полиция завершила исследование обломков дрона, упавших в Вулканештском районе возле села Етулия. По информации ведомства, на месте падения была обнаружена боевая часть беспилотника, содержавшая около 50 килограммов взрывчатого вещества.
По словам правоохранителей, саперы обезвредили и собрали все составные части дрона и в ближайшие часы в безопасных условиях проведут детонацию обнаруженной взрывчатки.
«Специализированные группы Национальной полиции в сотрудничестве со специалистами Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям находятся на месте, чтобы определить наиболее подходящее решение для вывоза или подрыва взрывчатого вещества», — говорится в заявлении полиции.
Уточняется, что с момента обнаружения фрагментов дрона и до завершения расследования весь периметр на месте падения находился под охраной, были соблюдены все меры безопасности, поэтому никаких рисков для ближайших поселений в этом районе нет.
В ведомстве также опубликовали информацию, предоставленную украинскими властями, согласно которой в ночь с девятого на 10 февраля в Измаильской области Украины, недалеко от границы с Молдовой, произошла атака беспилотников. Предполагается, что обнаруженные обломки дрона упали после того, как были сбиты украинской ПВО.