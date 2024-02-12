В Самарской области мужчина устроил дебош в отделении судебных приставов

По информации ГУФССП России по Самарской области, в отделение к судебным приставам мужчина пришел на прием, но отказался предъявлять паспорт, чтобы установить личность. На просьбу правоохранителей мужчина отреагировал резко и стал нецензурно выражаться, а также угрожать физической расправой. При этом, нарушитель спокойствия не реагировал на замечания.