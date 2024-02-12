Выброшенному из нижегорордской ветклиники коту Спайси удалят лапу

Напомним, в конце января сбитого машиной кота со сломанной в нескольких местах челюстью и раненой лапой отвезли в Госветуправление Сокольского района. Спустя пару дней пушистый пациент оказался на том же перекрестке, откуда его забрали. Ветеринарный врач этой клиники в одном из разговоров призналась, что кота нельзя было оставить в ветклинике, поэтому его отвезли на прежнее место. Позднее в клинике стали отрицать это, уверяя, что кота забрал тот же человек, который и привез его ветеринарам.