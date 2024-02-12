Выброшенному из нижегорордской ветклиники коту Спайси удалят лапу

Коту Спайси, выставленному из ветклиники в Нижегородской области, удалят лапу. Об этом сообщила зоозащитница Лара Саплина в Телеграм-канале группы «Зоопатруль НН». По ее словам, животному предстоит пережить две сложнейших операции — на челюсти и на раненой лапе.
— Разговаривала с Андреем Андреевичем, врачом из ветклиники «Диплодок». Он сказал — лапа под удаление. Она стала намного хуже, чем была. Будет кот у нас теперь на трех лапах. Сегодня вечером будет звонить хирург, будем решать этот вопрос, — рассказала зоозащитница.
По ее словам, ампутация конечности необходима, иначе животное может погибнуть.
Напомним, в конце января сбитого машиной кота со сломанной в нескольких местах челюстью и раненой лапой отвезли в Госветуправление Сокольского района. Спустя пару дней пушистый пациент оказался на том же перекрестке, откуда его забрали. Ветеринарный врач этой клиники в одном из разговоров призналась, что кота нельзя было оставить в ветклинике, поэтому его отвезли на прежнее место. Позднее в клинике стали отрицать это, уверяя, что кота забрал тот же человек, который и привез его ветеринарам.
В настоящее время кот находится в реанимации. Зоозащитники создали петицию с просьбой привлечь к ответственности ветеринара, допустившего возвращение больного кота на улицу. Параллельно написаны заявления в полицию.