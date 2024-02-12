Около 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за непогоды

12 февраля в Ростовской области из-за непогоды временно закрыли больше 140 детских садов. Ряд школ отменили уроки или перенесли занятия на субботу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
— В девяти городах и районах области на дистанционное обучение переведены ученики 78 школ, еще в 98 школах занятия перенесены на субботу. В 16 муниципалитетах закрыли 142 детсада. На местах должны организовать работу дежурных групп.
Напомним, с 21 часа воскресенья в ряде территорий Ростовской области ввели режим повышенной готовности. По состоянию на понедельник, продолжаются оперативные аварийные работы по ликвидации последствий непогоды.
Добавим, ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Днем 12 февраля, исключая южные районы, также возможны гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.