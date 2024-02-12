Калининградца заподозрили в сотрудничестве с СБУ: какое наказание ему грозит

«УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона 1998 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 275.1 УК РФ», — говорится в сообщении.
Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, уточняет ТАСС. Местному жителю может грозить от трех до восьми лет лишения свободы. Также он может заплатить штраф до 1 млн рублей.
Напомним, что у троих жителей Калининградской области нашли секретные карты.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Калининграде суд решил судьбу двух вербовщиков террористов.