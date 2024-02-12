В Барановичах мужчину убило отлетевшим колесом МАЗа при замене

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в ремонтной мастерской филиала организации. Так, во время замены колеса МАЗа случилась его разгерметизация. По итогу мужчина 1988 года рождения погиб. Специалисты установили, что разгерметизация произошла по причине отделения неплотно посаженного в канавку обода замочного кольца. Говорится, что при учете конструктивной особенности спаренной контракции колес грузовика это возможно увидеть лишь после снятия колес со ступицы машины, а также при дальнейших работах, связанных с монтажом (демонтажем) замочного колеса.