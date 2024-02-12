Жители Воронежа сообщили о пропаже соли на прилавках магазинов

Жители Воронежа раскупили дешевую соль, которую, безусловно, пустили на отсыпку около домов, подъездов и даже соцучреждений.
Одна из горожанок написала в соцсетях, что хотела посыпать дорожку возле детского сада, куда водит ребенка, однако недорогой соли не нашла ни в одном из 4-х ближайших магазинах. Пользователи популярного паблика вспомнили, что в снегопад из магазинов пропали лопаты, а в гололед - соль. Многие сообщили, что если бы около домов был песок, то помогли бы управам справиться с посыпкой.
Некоторые горожане отметили, что кроме соли от ледяного каткаможет спасти песок из строительных магазинов. Однако добраться до них нужно, рассыпая перед собой соль. Вот так пытаются шутить воронежцы, у которых выход в «спасении утопающего — делом самого утопающего».
— Мне сегодня повезло, удалось купить соль, чтобы посыпать тротуар около работы. Но добраться до места работы было крайне сложно. Там, где я живу, в частном секторе Коминтерновского района, за всю зиму улицы ни разу не чистились и не обрабатывались от наледи. Дозвониться до необходимых служб мне не удалось, — пишет Людмила Т. в паблике «Мой и твой Воронеж».
Нашлись и те, кто предложил лайфхаки — смешивать кошачий наполнитель для туалета с солью и посыпать этой смесью пешеходные тропы. Правда многие отметили, что «богатых не понять» и заметили, что к весне нужно заранее купить метлы, чтобы не испытывать дефицита в наступающую весну — песок ведь потом сметать надо.
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