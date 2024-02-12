Жители Воронежа сообщили о пропаже соли на прилавках магазинов

— Мне сегодня повезло, удалось купить соль, чтобы посыпать тротуар около работы. Но добраться до места работы было крайне сложно. Там, где я живу, в частном секторе Коминтерновского района, за всю зиму улицы ни разу не чистились и не обрабатывались от наледи. Дозвониться до необходимых служб мне не удалось, — пишет Людмила Т. в паблике «Мой и твой Воронеж».