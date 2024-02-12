Сугробы в некоторых районах Казани достигли высоты частных домов

С начала года в Казани выпало почти 170% от месячной нормы осадков. Ежедневно на улицах города трудятся 750 дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц дорожной техники. Они разметают снег и посыпают дороги противогололедными реагентами. Всего за эту зиму с улиц Казани вывезли более 1,4 млн тонн снега.