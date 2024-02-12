Вырезавшая сердце собственной матери жительница Молдовы может выйти на свободу: «Она уже здорова, ее можно отпускать» — мнение адвоката

Вырезавшая сердце собственной матери жительница Комрата может выйти на свободу.
Адвокат Сергей Коваленко говорит, что не существует доказательств того, что в момент убийства она находилась под влиянием наркотиков. Она не находилась на учете нарколога или психиатра. Но на заседании суда вела себя неадекватно. Сейчас она на принудительном лечении.
«Исходя из моего общения с ней, я не думаю, что она симулировала свое состояние. Но там должно быть заключение эксперта, при чем не одного. Врачи обратятся в судебные инстанции и, если она выздоровела, ее освободят», — сказал адвокат.
Жесткое убийство произошло 11 декабря 2020 года.
Напомним, 21-летняя наркоманка нанесла своей матери Прасковье ножом более 270 колото-резанных и 15 проникающих ран по различным частям тела.
Этого ей показалось мало и она решила вырвать сердце из груди умирающей женщины. В это сложно поверить, но вырезала сердце в самом буквальном смысле слова.
Дочь разрезала тело матери вдоль и извлекла орган. Труп преступница оставила в квартире и ушла к своему парню-наркоману, как ни в чем не бывало.
Погибшей женщине было всего 40 лет. Как стало известно, мать девушки приехала домой с заработков и обнаружила, что дочь стала наркоманкой. Конфликт произошел из-за того, что мать хотела сдать свою отбившуюся от рук дочку в наркологическую клинику.