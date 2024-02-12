В Ташкенте арестовали еще нескольких транспортников. Их подозревают в хищении запчастей и топлива для автопарков

В сообщении ведомства также отмечается, что председатель правления «Тошшахартрансхизмат», главный инженер и руководители автопарков № 1 и № 8 вступили в сговор и нанесли большой экономический ущерб интересам государства, расхитив запасные части и топливную продукцию, поставлявшихся для автобусных парков.