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В Ташкенте арестовали еще нескольких транспортников. Их подозревают в хищении запчастей и топлива для автопарков

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правоохранители арестовали еще нескольких транспортников, которых подозревают в разграблении столичных автопарков, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы СГБ, ранее в результате оперативных розыскных мероприятий в сфере транспорта правоохранители выявили ряд нарушений законодательства.

В сообщении ведомства также отмечается, что председатель правления «Тошшахартрансхизмат», главный инженер и руководители автопарков № 1 и № 8 вступили в сговор и нанесли большой экономический ущерб интересам государства, расхитив запасные части и топливную продукцию, поставлявшихся для автобусных парков.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 209 (должностной подлог). Всех участников дела заключили под стражу.

Напомним, что об аресте председателя «Тошшахартрансхизмат» Анвара Джураева стало известно 8 февраля.