Пожар в 4-этажном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда потушен

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера экстренной службы в 13.06 12 февраля. В одной из квартир жилого дома в Краснооктябрьском районе вспыхнули домашние вещи. Огонь распространился на площади 15 кв. м.