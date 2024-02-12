Одного из пропавших рыбаков нашли в Жамбылской области

Напомним, 11 января в центр оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о том, что жители села Карабастау 1981 и 1987 годов рождения в районе озера Биликоль Жуалынского района сели в лодку, отправились на рыбалку и пропали. К месту происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС. В поисках были задействованы 58 человек, 14 единиц техники, три БПЛА, девять плавсредств, эхолот.