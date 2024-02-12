Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Мэра Троицка Виноградова оставили в СИЗО

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля, ФедералПресс. В Челябинске Центральный районный суд продлил меру пресечения мэру Троицка Александру Виноградову минимум до 12 апреля. Глава города получил беговую дорожку взамен на разрешение строительства.

«Срок содержания под стражей продлен на два месяца», — сообщили в суде.

Градоначальника Виноградова обвинили в получении взятки от коммерсанта. Мэра и бизнесмена задержали 13 декабря. Следствием были возбуждены уголовные дела по ч. 4 статьи 290 (дача взятки), ч. 3 статьи 291 (получение взятки), ч. 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Виноградов получил беговую дорожку взамен на разрешение строительства. Мэр должен был ускорить получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания, а также помочь в согласовании и подписании документации во время строительства.