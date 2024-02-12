Мэра Троицка Виноградова оставили в СИЗО

«Срок содержания под стражей продлен на два месяца», — сообщили в суде.
Градоначальника Виноградова обвинили в получении взятки от коммерсанта. Мэра и бизнесмена задержали 13 декабря. Следствием были возбуждены уголовные дела по ч. 4 статьи 290 (дача взятки), ч. 3 статьи 291 (получение взятки), ч. 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Виноградов получил беговую дорожку взамен на разрешение строительства. Мэр должен был ускорить получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания, а также помочь в согласовании и подписании документации во время строительства.