Спасатели ликвидировали течь опасной смеси в Борисовском районе

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Спасатели ликвидировали истечение карбамидно-аммиачной смеси на открытой площадке ОАО «Борисовская Агропромтехника» в деревне Приямино Борисовского района, сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщение о прорыве бочки со смесью поступило спасателям в понедельник в 12:17. Сотрудники МЧС выяснили, что из-за нарушения целостности металла вылилось около 10 тонн смеси.
В результате спасатели создали пенную подушку и наложили бандаж на запорную арматуру. Это делалось для того, чтобы устранить течь.
«Превышение предельно допустимой концентрации химически опасных веществ не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работники «Борисовской Агропромтехники», в свою очередь, перекачают смесь, а в дальнейшем перевезут ее в хозяйства района.
Карбамидно-аммиачная смесь представляет из себя жидкое азотное удобрение и используется в сельском хозяйстве. Вещество является коррозионно активным, его относят к третьему классу опасности химических веществ.
Поэтому хранение и перевозка карбамидно-аммиачной смеси требует специализированной тары.