Разрушительных землетрясений в Алматы не ожидается — сейсмологи

«По заключению наших специалистов, по данным нескольких научных направлений, изучающих процессы в земной коре, и наблюдая около 200 параметров “разрушительных” землетрясений магнитудой 5.5 и более на территорий Алматинского сейсмоактивного района не ожидается», — сообщил Сарсенбаев.
Комиссия по оценке сейсмической ситуации ежегодно даёт свою оценку положению в регионе.
Спикер также отметил, что юг и юго-восточный Казахстан находятся в регионе повышенной сейсмоопасности. Алматы расположен в предгорье, что также является фактором дополнительной опасности сейсмо-обусловленных процессов.