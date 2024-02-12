Разрушительных землетрясений в Алматы не ожидается — сейсмологи

«По заключению наших специалистов, по данным нескольких научных направлений, изучающих процессы в земной коре, и наблюдая около 200 параметров “разрушительных” землетрясений магнитудой 5.5 и более на территорий Алматинского сейсмоактивного района не ожидается», — сообщил Сарсенбаев.