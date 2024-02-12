Из-за таяния снега затопило несколько поселков в Шахтах

12 февраля днем, в результате таяния снега, на улицах города резко возрос уровень воды. Потоки жидкости наводнили дворы жителей поселков Красина и Южной.
Весьма неблагоприятная ситуация складывается в переулках Пражском, Базовом и на проспекте Карла Маркса. Пройти по улицам без рыбацких сапог оказалось практически невозможно — тротуары и дороги скрылись под водой. В некоторых случаях вода достигла первых этажей и подвалов частных и многоквартирных домов.
Издание «КВ» сообщило, что жители дома № 25 в переулке Пражском не смогли откачать воду из своих комнат и пришлось вызывать сотрудников гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. К сожалению, спасатели отказались оказать помощь из-за технических неполадок своей откачивающей системы. В итоге жильцы вынуждены были самостоятельно нанять рабочих и оплатить откачку воды.
Отметим, что из-за ледяного дождя и снегопада 200-тысячный город оказался прямо перед коммунальной катастрофой. Многие жители уже третий день находятся в полной осаде без света, отопления и водоснабжения.