Из-за таяния снега затопило несколько поселков в Шахтах

Издание «КВ» сообщило, что жители дома № 25 в переулке Пражском не смогли откачать воду из своих комнат и пришлось вызывать сотрудников гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. К сожалению, спасатели отказались оказать помощь из-за технических неполадок своей откачивающей системы. В итоге жильцы вынуждены были самостоятельно нанять рабочих и оплатить откачку воды.