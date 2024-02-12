Бывшему главе ГУ МЧС Самарской области Олегу Бойко могут продлить арест

Бывшему руководителю ГУ МЧС России по Самарской области Олегу Бойко могут продлить арест. Как сообщает портал Волга Ньюс, об этом ходатайствует следствие. Вопрос рассмотрят в Басманном суде Москвы в ближайшее время.
Напомним, что Бойко подозревают в коррупции — получении взяток на сумму более 25 миллионов рублей. Следствие полагает, что экс-глава регионального МЧС получал деньги за покровительство при работах по организации пожарной безопасности. Его задержали 18 декабря, а позже отправили под арест до 15 февраля.
Вместе с Бойко были задержаны директор нескольких фирм Елена Тютюнник и глава союза противопожарных объединений региона Ян Гущин.