Бывшему главе ГУ МЧС Самарской области Олегу Бойко могут продлить арест

Напомним, что Бойко подозревают в коррупции — получении взяток на сумму более 25 миллионов рублей. Следствие полагает, что экс-глава регионального МЧС получал деньги за покровительство при работах по организации пожарной безопасности. Его задержали 18 декабря, а позже отправили под арест до 15 февраля.