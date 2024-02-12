Мать ребенка, которого выбросили из окна в Юдино, оказалась наркозависимой

В казанском посёлке Юдино отец выбросил из окна своего ребёнка. После этого инцидента мужчина был арестован, и теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на жизнь несовершеннолетнего. В семье, где произошел этот ужасающий инцидент, трое детей, и в настоящее время рассматривается вопрос о лишении родительских прав их матери, которая, как выяснилось, страдает наркозависимостью.
«В соответствии со статьей 77 семейного кодекса направили документы на подпись мэру об отобрании несовершеннолетних детей. В ходе разговора с матерью, которая была вначале доставлена вместе с детьми в ДРКБ, было установлено, что она также злоупотребляет наркотиками, более того она определенное время стояла на учете в наркодиспансере. Было принято решение ее также направить на обследование. У нее были обнаружены остатки наркотических средств», — рассказала начальник Управления социальной политики исполкома Казани Ирина Смирнова.
Дети в данный момент находятся на обследовании в детской республиканской клинической больнице. Существует опасение, что условия их проживания могли негативно сказаться на их здоровье.
Семья не имела постоянного места жительства и не была прикреплена к одной поликлинике, что затрудняло контроль за состоянием здоровья детей. Теперь социальные службы рассматривают возможность передачи детей на опеку бабушке и дедушке.
Ранее мы писали, что ребенка, которого отец выкинул из окна в Казани, спас сосед. Альберт, рискуя собственной жизнью, смог проникнуть в квартиру и обезвредить агрессора до прибытия полиции и медицинских работников.