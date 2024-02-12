Мать ребенка, которого выбросили из окна в Юдино, оказалась наркозависимой

«В соответствии со статьей 77 семейного кодекса направили документы на подпись мэру об отобрании несовершеннолетних детей. В ходе разговора с матерью, которая была вначале доставлена вместе с детьми в ДРКБ, было установлено, что она также злоупотребляет наркотиками, более того она определенное время стояла на учете в наркодиспансере. Было принято решение ее также направить на обследование. У нее были обнаружены остатки наркотических средств», — рассказала начальник Управления социальной политики исполкома Казани Ирина Смирнова.