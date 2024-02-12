Дело «Док-1 Макс». Обвинение требует выплаты компенсации и 18 лет тюрьмы для бывшего руководства Фармагентства

Помимо этого, прокурор попросил взыскать с подсудимых компенсацию по 100 миллионов сумов за каждого погибшего ребенка и 16 детей, оставшихся инвалидами, а также 20 миллионов сумов за двоих детей, у которых наблюдаются легкие последствия.