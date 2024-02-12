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Дело «Док-1 Макс». Обвинение требует выплаты компенсации и 18 лет тюрьмы для бывшего руководства Фармагентства

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня по делу «Док-1 Макс» прошло очередное судебное слушание. В качестве меры наказания для бывшего руководства Фармагентства прокурор запросил 18 лет тюрьмы, для директора компании Quramax Medical — 20 лет заключения. Также с подсудимых требуют взыскать компенсацию, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным Daryo, сегодня в Ташкенте состоялось очередное судебное слушание по делу «Док-1 Макс». Вина обвиняемых была полностью доказана.

Для директора компании Quramax Medical, которая официально поставляла сироп в Узбекистан, обвинение запросило 20 лет лишения свободы.

Бывшему директору Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардору Кариеву и двум его заместителям попросили назначить 18 лет тюрьмы и лишить права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на три года.

Помимо этого, прокурор попросил взыскать с подсудимых компенсацию по 100 миллионов сумов за каждого погибшего ребенка и 16 детей, оставшихся инвалидами, а также 20 миллионов сумов за двоих детей, у которых наблюдаются легкие последствия.

Напомним, что от употребления сиропа «Док-1 Макс» в Узбекистане скончались 69 детей. Уголовное расследование дела началось в августе 2023 года.

Отметим также, что родители двух детей, ставших жертвами сиропа «Док-1 Макс», потребовали приговорить обвиняемых к пожизненному заключению и запросили компенсацию в размере 50 и 500 миллиардов сумов.

медицина