В Крыму нашли 58 боеприпасов и почти три килограмма тротила

Так, на Аджимушкайских каменоломнях нашли минометную мину. Остальные опасные предметы обнаружили в Ленинском районе. В селе Фронтовое нашли 41 минометную мину и 16 артиллерийских снарядов. Речь идет о боеприпасах разных калибров. Кроме того, в том же селе нашли 2,6 килограмма тротила. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.