В Крыму нашли 58 боеприпасов и почти три килограмма тротила

В понедельник, 12 февраля, в Крыму уничтожили 58 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, а также 2,6 килограмма тротила. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Так, на Аджимушкайских каменоломнях нашли минометную мину. Остальные опасные предметы обнаружили в Ленинском районе. В селе Фронтовое нашли 41 минометную мину и 16 артиллерийских снарядов. Речь идет о боеприпасах разных калибров. Кроме того, в том же селе нашли 2,6 килограмма тротила. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.
— Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.