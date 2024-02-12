«Трос не обрывался, это неконтролируемое движение»: Падение лифта с людьми в многоэтажке Краснодара объяснили технической неполадкой

ЧП произошло вечером 10 февраля в одном из жилых комплексов на Западном обходе Краснодара. В соцсетях появилось видео, как лифт с людьми резко рухнул вниз. К счастью, сработала система безопасность и кабина остановился, пролетев несколько метров. Жители предположили, что оборвался трос, но в управляющей компании объяснили случившееся технической неполадкой.
«Информация об обрыве троса не соответствует действительности. Они находятся в идеальном состоянии, все механизмы — тоже без повреждений. Причиной же инцидента стало не “падение”, а ошибка в автоматике. При этом, неконтролируемое снижение прекратилось, что позволило пассажирам выйти без возможных последствий. Это доказывает то, что система безопасности конструкции работает исправно», — сообщили в пресс-службе управляющей компании «Сограт».
Из-за того, что система безопасности лифта вовремя сработала, никто из находившихся внутри не пострадал.
«Представители застройщика, управляющей компании точно также пользуются этими же лифтами наравне с жителями. И регулярно проверяем их работу. Объект был сдан застройщиком Ростехнадзору в исправном состоянии по акту приема-передачи, нареканий по его работе не было», — уточнили в пресс-службе управляющей компании «Сограт».
После ЧП специализированная организация проверила все лифты в жилом комплексе. Специалисты выявят ошибку, из-за которой лифт начал неконтролируемое движение, и устранят ее. Только после всех обследований оборудование запустят снова.
«На данный момент момент кабина заблокирована и не перевозит людей. В остальных подъездах жилого комплекса застройщик вместе с управляющей компанией проверил лифты — неисправностей обнаружено не было», — поделились в пресс-службе управляющей компании «Сограт».
Напомним, что случившемся также заинтересовались в прокуратуре. Ведомство уже разбирается в случившемся.