«Трос не обрывался, это неконтролируемое движение»: Падение лифта с людьми в многоэтажке Краснодара объяснили технической неполадкой

«Информация об обрыве троса не соответствует действительности. Они находятся в идеальном состоянии, все механизмы — тоже без повреждений. Причиной же инцидента стало не “падение”, а ошибка в автоматике. При этом, неконтролируемое снижение прекратилось, что позволило пассажирам выйти без возможных последствий. Это доказывает то, что система безопасности конструкции работает исправно», — сообщили в пресс-службе управляющей компании «Сограт».