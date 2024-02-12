Сибиряк за госизмену получил 16 лет строгача

22-летний Денис Шадрин придерживается нацистской идеологии, хотел стать разведчиков вступить в террористическую организацию. По приказу куратора из Украины он поджег релейный шкаф на железной дороге в омской области и был задержан сотрудниками УФСБ.
Приговор мужчине вынесла в Новосибирске коллегия 2-го Восточного окружного военного суда. Его признали виновным в диверсии, госизмене, содействии террористической организации и назначили 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее мы рассказывали, как под Новосибирском неизвестный поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне, что привело к задержке двух пассажирских поездов.