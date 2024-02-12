На Южном бульваре мужчина в носках и шортах выпал из окна пятиэтажки и погиб

В Калининграде на Южном бульваре погиб мужчина, который в шортах и носках выпал из окна пятиэтажки. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы и источник в экстренных службах региона.
Трагедия произошла 12 февраля в 7:30 возле дома № 21. Свидетелем стал один из жильцов, который в момент происшествия собирался на работу и прогревал машину возле подъезда.
«Вдруг я услышал удар, обернулся и увидел, что мужчина лежит на крыльце. Явно выпал из окна, кроме того, ударился головой о парапет. Он был в одних носках и шортах, с голым торсом. Я подошёл к нему, сразу вызвал скорую, но мне кажется, он уже был мёртв. Лежал лицом вниз, не подавал признаков жизни», — пояснил калининградец.
Мужчина не смог определить, из какого окна выпал пострадавший — предположил, что с четвёртого этажа. Выходившие на улицу соседи говорили, что не знают его.
«На вид ему 30−45 лет. Я пробыл на месте около получаса, из дома не вышел никто из его родных или знакомых. Непонятно, что вообще с ним произошло», — сообщил другой свидетель и добавил, что после на месте работали полицейские.
По данным источника в экстренных службах региона, погибший упал из окна подъезда. Мужчина жил в этом же доме, у него осталась беременная жена.
В региональном СКР пояснили, что по факту смерти 32-летнего калининградца следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.