На Южном бульваре мужчина в носках и шортах выпал из окна пятиэтажки и погиб

«Вдруг я услышал удар, обернулся и увидел, что мужчина лежит на крыльце. Явно выпал из окна, кроме того, ударился головой о парапет. Он был в одних носках и шортах, с голым торсом. Я подошёл к нему, сразу вызвал скорую, но мне кажется, он уже был мёртв. Лежал лицом вниз, не подавал признаков жизни», — пояснил калининградец.