Пьяный минчанин повредил агитационный стенд: СК возбудил уголовное дело

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения повредил агитационный стенд в белорусской столице, сообщили в Следственном комитете Беларуси в понедельник.
Там уточнили, что инцидент произошел ночью 9 февраля.
«36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел вблизи магазина по улице Притыцкого. Без всякой на то причины он подошел к информационному стенду с агитационными листовками и ударил по нему кулаком», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
После совершения правонарушения злоумышленник скрылся. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.
Следователи возбудили в отношении правонарушителя уголовное дело по ч.1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси. С его участием проводятся следственные действия.
Выборы и порядок
Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Будут избраны 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов.
Пройти в парламент стремятся 265 кандидатов, а за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. С 31 января начался период агитации, который завершится 24 февраля.
Ранее министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявлял, что белорусская милиция готова обеспечить порядок и безопасность во время избирательной кампании. По его словам, тактика и стратегия действий милиции и внутренних войск по обеспечению безопасности во время выборов выработаны.