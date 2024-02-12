Пьяный минчанин повредил агитационный стенд: СК возбудил уголовное дело

«36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел вблизи магазина по улице Притыцкого. Без всякой на то причины он подошел к информационному стенду с агитационными листовками и ударил по нему кулаком», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.