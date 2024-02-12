Выросло число жертв взрыва газа в Карагандинской области

ЧП произошло в ночь на 30 января. При взрыве бытового баллонного газа частично разрушен двухэтажный дом. Плиты перекрытия со второго этажа упали и повредили квартиру на первом, где в это время находилась большая семья. Погибла супружеская пара. Ещё пятеро человек пострадали, в том числе четырёхлетний ребенок, внук погибших. Они буквально прикрыли его собой, тем самым спасли мальчику жизнь.