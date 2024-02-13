Пропавшую по пути в Краснодар жительницу Воронежской области нашли мертвой

В Воронежской области закрыли поиски 35-летней жительницы Павловска Яны В. Женщину нашли мертвой в Краснодаре, куда она отправилась на работу и пропала. Об этом в понедельник, 12 февраля, корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» со ссылкой на сотрудников полиции.