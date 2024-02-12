Националиста Александра Поткина объявили в розыск

В 2016 году Поткина приговорили к 7,5 годам колонии по делу об экстремизме и легализации похищенных средств «БАТ Банка», однако позднее срок по делу об экстремизме сократили до 3,5 лет. По иску «БТА Банка» его обязали выплатить почти 5 млрд руб. Он подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на 15-месячное содержание в СИЗО, указав необоснованность этой меры в рамках предъявленных обвинений по ст. 174 УК (легализация денежных средств). От мирового соглашения с российскими властями Поткин отказался. ЕСПЧ обязал выплатить ему компенсацию в размере €2,5 тыс. Срок по делу об экстремизме истек в апреле 2018 года.