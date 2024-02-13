В части Ростовской области восстановили водоснабжение

В нескольких муниципалитетах Ростовской области специалисты смогли восстановить водоснабжение. Об этом на своей странице сообщил глава региона Василий Голубев.
— По состоянию на 21:00 в основном восстановлено водоснабжение жителей Новошахтинска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Цимлянского, а также частично Константиновского районов. Без водоснабжения пока еще находится часть жителей Дубовского района, где специалисты восстанавливают подачу электроснабжения на насосной станции, — говорится в сообщении.
По словам губернатора региона, в 25 котельных в Шахтах возобновили теплоснабжение. Это удалось сделать и в Новошахтинске, и в Цимлянском районе.
Также к работе вернули 654 трансформаторных подстанций и восстановлено больше ста линий электропередачи. Для 164 тысяч жителей удалось восстановить электричество. Работы продолжаются в 17 муниципалитетах.