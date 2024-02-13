В части Ростовской области восстановили водоснабжение

— По состоянию на 21:00 в основном восстановлено водоснабжение жителей Новошахтинска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Цимлянского, а также частично Константиновского районов. Без водоснабжения пока еще находится часть жителей Дубовского района, где специалисты восстанавливают подачу электроснабжения на насосной станции, — говорится в сообщении.