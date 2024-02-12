Россиянка признала в суде США вину по делу об экспорте комплектующих военным компаниям РФ

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Гражданка России и Канады Кристина Пузырева в суде Нью-Йорка признала вину в сговоре с целью отмывания средств, полученных от отправки подсанкционным российским предприятиям комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракетных комплексов и других видов вооружений. Об этом сообщило министерство юстиции США.
Ведомство утверждает, что поставки осуществлялись «в нарушение норм экспортного контроля и санкций», а экспортируемые комплектующие «были впоследствии обнаружены на поле боя на Украине». Пузыревой может грозить до 20 лет тюремного заключения.
В конце октября обвинения по этому делу были предъявлены также гражданину РФ и Канады Николаю Гольцову и Салимджону Насриддинову, который имеет гражданство России и Таджикистана.