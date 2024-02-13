Больше 30 утечек газа выявили после землетрясения на юге Казахстана

«В случае неотключения газ, перемещаясь через грунт, посредством канализационных и водопроводных сетей поступил бы в дома через туалеты и умывальники, вышел бы наружу, накапливался бы в комнатах. В случае возникновения искры произошёл бы взрыв, который мог бы привести к большим человеческим жертвам», — отмечается в сообщении на сайте компании.