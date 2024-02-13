Телефонный разговор с мошенником обошёлся хабаровчанке в 5 млн рублей

— Мошенники позвонили потерпевшей под видом сотрудников силового ведомства и сообщили, что некие люди от ее имени рассылают заявки на кредиты, пытаются снять все сбережения. Собеседники предложили единственно возможный, по их мнению, выход: срочно брать реальные займы и вместе с имеющимися сбережениями отправить их на «резервный счет», — прокомментировали в УМВД России по Хабаровскому краю. Поверив словам преступников, испуганная женщина в точности выполнила их рекомендации, перечислив на счета аферистов 920 тысяч рублей. Но оказалось, что этого недостаточно. Мошенники вновь позвонили женщине. На этот раз они сообщили, что некто пытается переоформить ее квартиру. Для того, чтобы спасти недвижимость, жилье нужно было срочно продать, а все вырученные деньги перевести по «безопасным» реквизитам.