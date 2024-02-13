Люди сбежались в панике: в Приморье машина с проезжей части вылетела в кювет

По словам приморцев, которые стали свидетелями ДТП машина вылетела с проезжей части в кювет и получила серьезные повреждения. Не исключено, что пострадали и люди, которые находились внутри автомобиля. На место аварии вызвали спасателей, вероятно, чтобы они помогли вызволить из транспорта водителя и пассажиров.