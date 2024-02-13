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Люди сбежались в панике: в Приморье машина с проезжей части вылетела в кювет

В Приморье на скользкой дороге разбился автомобиль.

Серьезная авария произошла в Приморье под Большим Камнем. Кадрами с последствиями ДТП в социальных сетях поделились очевидцы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По словам приморцев, которые стали свидетелями ДТП машина вылетела с проезжей части в кювет и получила серьезные повреждения. Не исключено, что пострадали и люди, которые находились внутри автомобиля. На место аварии вызвали спасателей, вероятно, чтобы они помогли вызволить из транспорта водителя и пассажиров.

Очевидцы также добавили, что причиной ДТП могла стать невнимательно автомобилиста и превышение скорость, а ведь дорога покрылась инеем, из-за чего стала скользкой.

Пока что неизвестно, остались ли люди в автомобиле целы или получили травмы.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что на реке Пойма под воду ушел автомобиль, внутри которого находился водитель.