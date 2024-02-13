Аналитик рассказал о разработке автоматизированных групп дронов-камикадзе

«Один из сценариев состоит в том, что в боевых условиях, возможно уже в ближайшее время, ожидается применение групп барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом. И первенство здесь, вероятнее всего, будет принадлежать нашим разработчикам. Здесь стоит вспомнить уже имеющиеся наработки по дронам-камикадзе — “Ланцет”, “Куб” и “Суперкам”, то есть соответствующий задел у российской стороны есть», — отметил аналитик.