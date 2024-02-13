15 ДТП произошло на дорогах Братска за три дня

15 ДТП произошло за три дня, 9, 10 и 11 февраля, на дорогах Братска. Больше всего аварий случилось 9 числа. В основном это столкновение автомобилей. Зарегистрировано также четыре наезда на стоящие авто. И дважды водители врезались в препятствия. Об этом сообщают в Госавтоинспекции города.
— Из-за перепадов температур и выпадения снега, осложнилась дорожная обстановка. Люди в авариях не пострадали, но водителей все же просят быть внимательнее на дорогах, — говорят в ГИБДД.
Пешеходам тоже следует быть осторожнее. При образовании гололедицы существенно увеличивается тормозной путь автомобилей, поэтому переходить проезжую часть следует только после того, как убедитесь в своей безопасности!