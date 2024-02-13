Водитель в больнице: в Переяславке мужчина влетел в лобовое стекло после столкновения с иномаркой

— Водитель Toyota Mark II, мужчина 37 лет, не был пристегнут ремнем безопасности. В момент столкновения, по инерции, разбил голову об лобовое стекло своего авто. С места происшествия доставлен в медицинское учреждение с травмами, — рассказали в ГИБДД Хабаровского края.