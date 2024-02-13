Водитель в больнице: в Переяславке мужчина влетел в лобовое стекло после столкновения с иномаркой

В районе имени Лазо Хабаровского края произошла авария, в которой травмы получил один человек. ДТП случилось вечером 12 февраля. около 19:05 около дома № 19Б по улице Октябрьской в Переяславке столкнулись две иномарки.
Водитель Toyota Mark II ехал со стороны Индустриальной в сторону Постышева. В итоге не выдержал боковой интервал и врезался во встречную Toyota Corolla Fielder.
— Водитель Toyota Mark II, мужчина 37 лет, не был пристегнут ремнем безопасности. В момент столкновения, по инерции, разбил голову об лобовое стекло своего авто. С места происшествия доставлен в медицинское учреждение с травмами, — рассказали в ГИБДД Хабаровского края.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют подробности происшествия. Водителям же напоминают не игнорировать требования безопасности.