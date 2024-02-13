В Тайшете женщина получила срок за мошенничество с маткапиталом

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, 22-летняя женщина взяла займ под маткапитал «на строительство жилого дома», но стройку даже не начала. Вместо этого она потратила деньги на выплату кредитов, которые набрал ее сожитель.
«Девушка с учетом мнения прокурора признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных сведений в крупном размере). За нецелевое использование средств материнского капитала она условно приговорена к 2-м годам лишения свободы».
Кроме того, суд обязал женщину вернуть потраченные деньги.
К слову, в России с 1 февраля проиндексирован размер материнского капитала. Теперь за первого ребенка он составляет 630,4 тысячи рублей, а на второго ребёнка — 833 тысячи рублей (при условии, что выплату за первого ребёнка семья не получала).