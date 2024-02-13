В Хабкрае осудили главу поселения за смертельное падение мужчины в колодец

В Хабаровском районе осудили главу поселения за смертельное падение мужчины в колодец, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В августе 2022 года в селе Константиновка 35-летний мужчина шел по пешеходной дорожке и, незаметлив наполненный водой колодец, упал в него. Он не смог выбраться и, пробыв в холодной воде более 4 часов, скончался от переохлаждения.
«Следствием проведен ряд следственных действий, результаты которых позволили предъявить женщине обвинение в совершении инкриминируемого преступления, направить уголовное дело в суд», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
«Хабаровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Галкинского сельского поселения Хабаровского района. Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (неисполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Хабаровского района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновной наказание в виде принудительных работ сроком 1 год 8 месяцев, с удержанием 10% от заработной платы в доход государства, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года.