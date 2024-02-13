Братчанин получил 12 лет строгача за то, что сжег сожительницу

Как следует из акта, Владимир Евглевский в июне прошлого года облил свою гражданскую жену бензином и поджёг. Женщина получила ожоги 90% тела и, спустя чуть больше суток после инцидента, умерла в больнице.
«…чтобы А. прекратила оскорблять и унижать его, взял канистру с бензином из кухни квартиры и с целью напугать облил А. бензином. Но этого не произошло, А. продолжала оскорблять, тем самым вывела его из себя, и он решил убить её Он поднес зажигалку вплотную на уровне груди А., прокрутил колесико зажигалкой, в зажигалке загорелось пламя, от пламени воспламенились пары бензина и её одежда. А. стала гореть, её охватило пламя, она начала сильно кричать, пожар стал распространяться в помещении кухни».
Евглевский только тут испугался и бросился тушить, поливая женщину водой. Потом попытался вместе с ней выскочить из дома, но через дверь сделать этого уже не могли. На помощь пришел сосед — он вытащил обоих через окно. Другие соседи вызвали пожарных и скорую.
Обоих участников драмы забрали в больницу. Поджигатель тоже получил ожоги. Вины своей он не отрицал.