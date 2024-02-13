В Приангарье два человека погибли от отравления выхлопными газами автомобилей

Как отметили в пресс-службе регионального МВД, «подобные трагедии происходят каждую зиму при наступлении холодов в регионе».
Первым полицейских вызвал в гараж мужчина, предположивший, что его сосед, возможно, отравился угарным газом. Так и оказалось. Прибывшие на место правоохранители «в закрытом изнутри гараже на водительском сиденье автомобиля обнаружили тело 34-летнего мужчины в верхней одежде в положении сидя без видимых признаков насильственной смерти».
В тот же день аналогичный случай произошел в Мегете.
«Прибывшие сотрудники обнаружили в гараже на территории частного дома заведенный автомобиль, в котором находилось тело 22-летней девушки без признаков жизни. По предварительной информации девушка собиралась куда-то выезжать, прогревала машину. Проведя некоторое время в замкнутом пространстве, она задохнулась от большого количества выхлопных газов», — рассказали полицейские.