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В Приангарье два человека погибли от отравления выхлопными газами автомобилей

Сразу двумя трагедиями запомнятся жителям Ангарского района минувшие выходные. 34-летний ангарчанин и 22-летняя жительница поселка Мегет погибли, отравившись выхлопными газами автомобилей, сообщает ИА «ТК Город».
Источник: Соцсети

Как отметили в пресс-службе регионального МВД, «подобные трагедии происходят каждую зиму при наступлении холодов в регионе».

Первым полицейских вызвал в гараж мужчина, предположивший, что его сосед, возможно, отравился угарным газом. Так и оказалось. Прибывшие на место правоохранители «в закрытом изнутри гараже на водительском сиденье автомобиля обнаружили тело 34-летнего мужчины в верхней одежде в положении сидя без видимых признаков насильственной смерти».

В тот же день аналогичный случай произошел в Мегете.

«Прибывшие сотрудники обнаружили в гараже на территории частного дома заведенный автомобиль, в котором находилось тело 22-летней девушки без признаков жизни. По предварительной информации девушка собиралась куда-то выезжать, прогревала машину. Проведя некоторое время в замкнутом пространстве, она задохнулась от большого количества выхлопных газов», — рассказали полицейские.

несчастный случай