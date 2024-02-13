В Приангарье два человека погибли от отравления выхлопными газами автомобилей

Первым полицейских вызвал в гараж мужчина, предположивший, что его сосед, возможно, отравился угарным газом. Так и оказалось. Прибывшие на место правоохранители «в закрытом изнутри гараже на водительском сиденье автомобиля обнаружили тело 34-летнего мужчины в верхней одежде в положении сидя без видимых признаков насильственной смерти».