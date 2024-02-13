Игры с огнем чуть не привели к трагедии в поселке Хурба

Сообщается, что во время произошедшего ожоги первой степени получил ребенок 11 лет. Это самые слабые повреждения от огня. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Кто именно нарушал правила, не уточняется. Также пока нет точных данных, в каком состоянии находится пострадавший.