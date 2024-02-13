Игры с огнем чуть не привели к трагедии в поселке Хурба

В Комсомольском районе вечером 12 февраля произошел пожар в многоквартирном доме. На улице Взлетная в поселке Хурба загорелась квартира. В итоге во время возгорания едва не погиб ребенок.
Сообщается, что во время произошедшего ожоги первой степени получил ребенок 11 лет. Это самые слабые повреждения от огня. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Кто именно нарушал правила, не уточняется. Также пока нет точных данных, в каком состоянии находится пострадавший.
Прокуратура района организовала проверку. Во время нее ведомство оценит деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей. При наличии оснований надзорный орган примет меры.
Также прокуратура района контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.